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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 9 листопада: скільки балів буде

Потужні магнітні бурі здатні впливати на організм.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 9 листопада, магнітна буря трохи послабилась. Вона опустилася до середнього жовтого рівня. Очікується збурення з К-індексом 4.7.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Потік швидкого сонячного вітру з корональної діри вплинув на магнітне поле Землі, а тому геомагнітна активність посилилася. Останні два дні була ще й підвищена швидкість сонячного вітру. Втім, тепер вплив корональної діри поступово почав слабшати.

Магнітна буря 9 листопада. ФОТО: meteoagent.

Магнітна буря 9 листопада. ФОТО: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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