Таропрогноз на 19-25 сентября 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро появились несколько веков назад и благодаря популяризации их в мистических фильмах и сериалах стали обычным атрибутом гадалки. Однако карты Таро – это гораздо больше, чем просто мантический инструмент, ведь они напрямую работают с нашим подсознанием, помогая выйти из конфликтных ситуаций, понять свои желания и стремления и узнать возможное будущее.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Правосудие"

Эта карта Таро, которая принадлежит к старшим арканам, то есть великим тайнам Таро, рассказывает о том, что в отношениях и любви вам следует задуматься о справедливости, гармонии, определенных причинах и последствиях и жизненных уроках.

Она отмечает, что следует вооружиться объективным мышлением, чтобы зрело проанализировать отношения. А теперь вы очень нуждаетесь в общении, взаимодействии с другими людьми и признании правды.

Напоминает эта карта и о том, что нужно отвечать за свои действия и принятие определенных действий. Также в отношениях нужно равенство. Рационально обдумайте, на каких позициях вы сейчас находитесь в отношениях с партнером. Признайте свои ошибки и исправляйте ситуацию. Вы способны на более холодный выход из ситуации, чем думали.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз пентаклей"

Эта карта сообщает о процветании, плодородии, но и реализме. Эта карта свидетельствует о практических достижениях и осознанных результатах, доверии в любой ситуации, поиске счастья и богатства, погружении в реальный мир.

Нужно научиться извлекать успех из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно создавать надежные планы и тщательно прорабатывать все детали. Используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Речь идет о новых начинаниях, но приземленных, практичных и доступных. Начните действовать уже сейчас, чтобы добиться результатов.

Также эта карта подсказывает, что вы перестали думать о своих духовных потребностях и сконцентрировались на деньгах и материальных благах.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Двойка мечей"

Эта карта свидетельствует об подавлении чувств и эмоций. Она рассказывает о том, что вы не хотите смотреть правде в глаза, говорите одно, а делаете другое, отрицаете свои чувства, игнорируете правду, а вас грызут сомнения. Теперь нужно сделать выбор, но вы не хотите его делать.

Сейчас вы пытаетесь отгородиться не только от себя, но от кого-то. Потому нужно научиться быть открытыми, рискованными и не бояться правды.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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