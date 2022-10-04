Попри мобілізацію, РФ і далі вербує в'язнів для ПВК - Генштаб

Так, на окупованій території Луганської області, в так званих “центрах підготовки”, триває навчання завербованих зеків

В Росії тривають заходи так званої “часткової мобілізації”. Проте там і далі продовжують вербувати ув'язнених до складу приватних військових кампаній.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 жовтня.

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"Не зважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Так, на окупованій території Луганської області, в так званих “центрах підготовки”, триває навчання завербованих зеків. Після цього їх відправлять на лінію зіткнення.

Також, за наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища.

Раніше у Генштабі повідомили про успіхи контрнаступу ЗСУ на Херсонщині і заявили, що окупанти від страху все кидають і втікають чимдуж.

Нагадаємо, російський олігарх і "кухар Путіна" Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера". Пригожин зробив свою заяву після того, як у Мережі з'явилося відео, де він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні.

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