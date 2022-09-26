"Кухар Путіна" Пригожин зізнався, що 2014-го створив ПВК "Вагнер"

Російський олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер", підтвердив свою причетність до створення компанії.

За словами бізнесмена, якого ще й називають "кухарем" "фюрера", ПВК було створено 1 травня 2014 року. Тоді, заявив Пригожин, "розпочався геноцид російського населення Донбасу".

Про це йдеться у повідомленні компанії "Конкорд", що належить олігарху.

Пригожин розповів, що після анексії Росією Криму він почав їздити на полігони. Мовляв, саме там побачив, як люди за гроші наймають бійців для "захисту росіян". А тому олігарх виріішив для себе, що половина творців таких військових угруповань - "шахраї", бо відправляють найманців "голими-босими на реальну смерть". Тому й прийшов до такого рішення.

Олігарх пише, мовляв саме завдяки "вагнерівцям" "докорінно змінилася доля "ЛНР" та "ДНР".

Він називає найманців ПВК "хоробрими хлопцями, які вміли лише одне - воювати, захищати знедолених, стояти на смерть на боці добра та справедливості", а також героями, "які захищали сирійський народ, інші народи арабських країн, знедолених африканців та латиноамериканців".

Як повідомлялося, Євген Пригожин вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні. Максимальний вік, за словами Пригожина, умовний. Він натякає, що готовий брати хоч старих дідів, лиш би вони погодилися їхати "на м'ясо" до України.

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