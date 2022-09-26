"Повар Путина" Пригожин признался, что в 2014-м создал ЧПК "Вагнер"

Российский олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧПК "Вагнер", подтвердил свою причастность к созданию компании.

По словам бизнесмена, которого еще и называют "поваром" "фюрера", был создан 1 мая 2014 года. Тогда, заявил Пригожин, "начался геноцид русского населения Донбасса".

Об этом говорится в сообщении принадлежащего олигарху компании "Конкорд".

Пригожин рассказал, что после аннексии по России Крым он начал ездить на полигоны. Мол, именно там увидел, как люди за деньги нанимают бойцов для "защиты россиян". Поэтому олигарх решил для себя, что половина создателей таких военных группировок — "мошенники", потому что отправляют наемников "голыми-босыми на реальную смерть". Потому и пришел к такому решению.

Олигарх пишет, что именно благодаря "вагнеровцам" "коренным образом изменилась судьба "ЛНР" и "ДНР".

Он называет наемников ЧВК "храбрыми ребятами, которые умели только одно — воевать, защищать отверженных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости", а также героями, "которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, отверженных африканцев и латиноамериканцев".

Как сообщалось, Евгений Пригожин вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине. Максимальный возраст, по словам Пригожина, условен. Он намекает, что готов брать хоть стариков, лишь бы они согласились ехать "на мясо" в Украину.

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