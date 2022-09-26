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В Днепре водитель на "зебре" сбил трех человек и пытался скрыться

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В Днепре водитель на "зебре" сбил трех человек и пытался скрыться

Фото: УНИАН

В Днепре на пешеходном переходе водитель влетел в толпу людей.

После этого он пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщает "Днепр областной".

В Днепре на Привокзальной площади произошло ДТП. Водитель на "зебре" сбил трех человек. Пострадали 8-летняя девочка и женщина 40 и 50 лет.

Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также повреждены несколько автомобилей.

Водитель хотел скрыться с места преступления, но его задержали. При нем обнаружили российские рубли и телефон со звонками исключительно на российские номера.

Ранее стало известно, что в Одесской области столкнулись два грузовика. Есть жертвы.

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