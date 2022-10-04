Росіяни замінували два енергоблоки Запорізької АЕС - Плачков

Колишній очільник Держінспекції ядерного регулювання Григорій Плачков заявив, що росіяни могли замінувати два енергоблоки на окупованій Запорізькій АЕС.

Зараз всі атомні блоки Запорізької АЕС знаходяться в стані холодної зупинки, а постачання електроенергії відремонтовано.

Про це колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков заявив у "Медіацентрі".

Плачков зазначив, що з працівників станції знущаються російські окупанти, які намагаються переключити ЗАЕС до енергосистеми РФ. Він додав, що перший та другий енергоблоки заміновані.

"Єдине, що можна спрогнозувати, вони намагаються зробити все, щоб ЗАЕС працювала на потреби Криму чи об’єднану систему Росії", - заявив Плачков.

Нагадаємо, окупанти звільнили з полону гендиректора Запорізької АЕС.

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