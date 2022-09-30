Ядерна загроза: МАГАТЕ відправить до України обладнання для радіаційної безпеки

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) організовує нові поставки радіаційнного обладнання до України через ймовірність ядерної катастрофи.

В четвер, 29 вересня, МАГАТЕ анонсувало постачання Україні нової партії обладнання в межах зусиль, спрямованих на забезпечення ядерної та фізичної безпеки.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, опублікованій на сайті організації 29 вересня.

За словами генерального директора міжнародного агентства Рафаеля Гроссі, це вже третя партія обладнання, яке Україна отримує від МАГАТЕ.

"Поставки обладнання, наданого Швецією, відбулися вчора, а предмети, придбані МАГАТЕ за позабюджетної підтримки з Франції та Сполучених Штатів, прибудуть найближчими днями. Це допоможе п'ятьом українським установам, зокрема Державній інспекції ядерного регулювання та "Енергоатому", отримати обладнання для радіаційного моніторингу, мобільні телефони, портативні енергетичні системи та інші необхідні предмети", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Польща закликатиме виключити Росію з МАГАТЕ, якщо вона не виведе війська із Запорізької АЕС.

Читайте також: