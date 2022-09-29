Як розпізнати серцевий напад: симптоми інфаркту

Через серцево-судинні захворювання вмирає найбільша кількість людей в усьому світі.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2019 році ця кількість померлих від інфаркту сягнула 17,9 млн (32% усіх смертей).

Про це повідомляє МОЗ.

85% цих смертей були спричинені інфарктом та інсультом.

Що робити, щоби попередити розвиток серцево-судинних хвороб (зокрема, інфаркту), як розпізнати серцевий напад та зменшити ризик його розвитку.

Додамо, що профілактику та лікування серцево-судинних захворювань містить Програма медичних гарантій.

Фахівці Національної служби здоров'я України надали перелік безкоштовних послуг для пацієнтів із серцевими хворобами.

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