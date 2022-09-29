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Як розпізнати серцевий напад: симптоми інфаркту

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Як розпізнати серцевий напад: симптоми інфаркту

Фото: pixabay.com

Через серцево-судинні захворювання вмирає найбільша кількість людей в усьому світі.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2019 році ця кількість померлих від інфаркту сягнула 17,9 млн (32% усіх смертей). 

Про це повідомляє МОЗ.

85% цих смертей були спричинені інфарктом та інсультом.

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Що робити, щоби попередити розвиток серцево-судинних хвороб (зокрема, інфаркту), як розпізнати серцевий напад та зменшити ризик його розвитку.

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Додамо, що профілактику та лікування серцево-судинних захворювань містить Програма медичних гарантій.

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Фахівці Національної служби здоров'я України надали перелік безкоштовних послуг для пацієнтів із серцевими хворобами.

Раніше ми розповідали, як подолати емоційне оніміння під час війни.

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Дата публікації
Перегляди
756
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