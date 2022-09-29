Как распознать сердечный приступ: симптомы инфаркта

Из-за сердечно-сосудистых заболеваний умирает наибольшее количество людей во всем мире.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году это количество умерших от инфаркта составило 17,9 млн (32% всех смертей).

Об этом сообщает Минздрав.

85% этих смертей были вызваны инфарктом и инсультом.

Что делать, чтобы предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, инфаркта), как распознать сердечный приступ и уменьшить риск его развития.

Добавим, что профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний содержит Программа медицинских гарантий.

Специалисты Национальной службы здоровья Украины предоставили перечень бесплатных услуг для пациентов с сердечными заболеваниями.

Раньше мы рассказывали, как преодолеть эмоциональное онемение во время войны .

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