"Это не я": Путин может использовать ядерное оружие с территории Беларуси

Не исключено, что российский диктотор Владимир Путин может применить ядерное оружие с территории Беларуси, чтобы затем всю ответственность за преступление переложить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Режим Лукашенко в Беларуси не понимает, что преславутое ядерное оружие, если до него дойдет, Путин может попытаться использовать с его территории. Типа, "это не Россия, это не я". А Лукашенко скажет: "это тоже не я. Вы разбирайтесь кто, а мы здесь ни при чем", — сказал он.

Арестович считает, что если Путин все-таки решится на такой шаг, "ответ будет по Беларуси" и не только от украинской стороны.

"И никакие слова "мы здесь ни при чем" не помогут. Вот и подумайте, нужны ли вам войска Путина, что с ними делать и может лучше их вообще не пускать", — обратился советник ОП к режиму Лукашенко. "Если будет применено тактическое ядерное оружие, то включается неумолимая логика войны. Я прямо говорю, не открывать этот ящик пандоры".

После этого, говорит Арестович, Лукашенко не сможет отыграть все назад и будет обречен.

Напомним, 29 сентября издание CNN со ссылкой на разведданные США сообщило, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Накануне в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.

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