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"Це не я": Путін може використати ядерну зброю з території Білорусі

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"Це не я": Путін може використати ядерну зброю з території Білорусі

Фото: ТСН.ua

Радник ОП Олексій Арестович не виключає, що Путін може завдати ядерного удару зі сторони Білорусі.

Не виключено, що російський диктотор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю з території Білорусі, щоб потім всю відповідальність за злочин перекласти на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Режим Лукашенка у Білорусі не розуміє, що славетну ядерну зброю, якщо до неї дійде, Путін може спробувати використати з його території. Типу, "це не Росія, це не я". А Лукашенко скаже: "це теж не я. Ви розбирайтесь хто, а ми тут ні до чого", — сказав він.

Арестович вважає, що якщо Путін все ж наважиться на такий крок, "відповідь буде по Білорусі" і не лише від української сторони.

"І ніякі слова "ми тут ні до чого" не допоможуть. От і подумайте, чи потрібні вам війська Путіна, що з ними робити і може краще їх взагалі не пускати", — звернувся радник ОП до режиму Лукашенка. "Якщо буде застосована тактична ядерна зброя, то включається невблагання логіка війни. Я прямо кажу, не відкривати цей ящик пандори".

Після цього, каже Арестович, Лукашенко не матиме змоги відіграти все назад і буде приречений.

Нагадаємо, 29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Напередодні у Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.

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