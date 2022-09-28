У Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна

Попри погрози Росії застосувати ядерну зброю, Пентагон поки не бачить жодних дій з боку Москви, які могли б спричинити зміну позицій США.

Наразі США не бачать жодних дій Росії, які змусило б США "коригувати їхню позицію" щодо ядерної зброї.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Очевидно, що ми серйозно ставимося до цих погроз. Але на даному етапі ми не бачили нічого, що змусило б нас коригувати нашу позицію зараз", - заявив він.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів, що декілька днів тому американські літаки Boeing стали на повноцінне бойове чергування на тлі інформації про застосування очільником Кремля ядерної зброї.

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