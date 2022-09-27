Яка ядерна зброя найнебезпечніша для України – відповідь експерта

Росія лякає світ застосуванням різних видів ядерної зброї.

У чому різниця стратегічної і тактичної ядерної зброї, розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Що таке ядерна зброя, в першу чергу, у Російської Федерації? У стратегічному сенсі - все, що може бути запущено з моря, в першу чергу з ракетних атомних носіїв, яких у них (у РФ – ред.) близько п'яти класів, близько 28 робочих машин з сумарним залпом десь до 200 ракет. Далі – шахтні пускові установки, їх близько 74 так званих Р-36М2 "Воєвода". От саме ці машини заточені на те, щоб завдавати удари конкретно по Сполучених Штатах Америки через заходження у космос, а також рухомі автомобілі РС-24 "Ярс", "Тополь-М" – доволі серйозні машини. Оце стратегічна ядерна зброя", - пояснив експерт.

Також Петро Черник розповів про різновиди тактичної зброї.

"Що таке тактична ядерна зброя в нашому розумінні? Це, в першу чергу, ракети, які можуть бути запущені по Україні з авіаційної компоненти. Ми вже всі про них знаємо. Це і сумнозвісні "Калібри", це і сумнозвісні Х-101, це і сумнозвісні найнебезпечніші "Кинджали" – гіперзвукові ракети. Кожна з них може мати певну ядерну боєголовку. Скажімо, Х-101 — її кілотонаж обчисляється від 300 кілотонн до 1 мегатонни", - розповідає він.

Петро Черник нагадав про Хіросіму і Нагасакі і підкреслив, що тоді кілотонаж був всього у межах – 10 кілотонн.

"От, на мій погляд, саме оця зброя є для нас найнебезпечнішою. І котрусь із цих ракет можуть спорядити ядерною боєголовкою і запустити у бік України", - зазначив він.

Військовий експерт також пояснив, що є така дуже цікава боєголовка, яка називається нейтронна бомба, і хоча вона не має таких потужних фізичних уражень, як ударна хвиля, але має неймовірно великий радіаційний фон, і найголовніше – електромагнітний імпульс, який умовно у 100 км може вимкнути абсолютно усю електрику.

"А, насправді, тактична ядерна зброя, це снаряди, які мають кілотонаж у межах до 2,5 кілотонн. До таких артилерійських установок, як 2С4 "Тюльпан", реактивний міномет із дальністю стрільби до 20 км, а також уніфіковані 152-міліметрові снаряди до звичайних артилерійських установок таких, як Д-20, 2С3 "Акація" та 2С5 "Гіацинт-С", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко наголосив, що Путіна можна зупинити двома шляхами: або донести, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні для Росії і нього самого, або передати Україні ядерну зброю.

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну

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