Какое ядерное оружие самое опасное для Украины – ответ эксперта

Петр Черник рассказал, в чем разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием, которым нас шантажирует Россия.

Россия пугает мир применением различных видов ядерного оружия.

В чем разница между стратегическим и тактическим ядерным оружием, рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Что такое ядерное оружие, в первую очередь, в Российской Федерации? В стратегическом смысле — все, что может быть запущено с моря, в первую очередь с ракетных атомных носителей, которых у них (у РФ – ред.) около пяти классов, 28 рабочих машин с суммарным залпом где-то до 200 ракет. Далее – шахтные пусковые установки, их около 74 так называемых Р-36М2 "Воевода". Вот именно эти машины заточены на то, чтобы наносить удары конкретно по Соединенным Штатам Америки через заход в космос, а также движущиеся автомобили РС-24 "Ярс", "Тополь-М" – достаточно серьезные машины. Это стратегическое ядерное оружие", — пояснил эксперт.

Также Петр Черник рассказал о разновидностях тактического оружия.

"Что такое тактическое ядерное оружие в нашем понимании? Это, в первую очередь, ракеты, которые могут быть запущены по Украине из авиационной компоненты. Мы уже все о них знаем. Это и печально известные "Калибры", это и печально известные Х-101, это и печально известные самые опасные "Кинжалы" — гиперзвуковые ракеты. Каждая из них может иметь определенную ядерную боеголовку. Скажем, Х-101 — ее килотонаж исчисляется от 300 килотонн до 1 мегатонны", — рассказывает он.

Петр Черник напомнил о Хиросиме и Нагасаки и подчеркнул, что тогда килотонаж был всего в пределах – 10 килотонн.

"Вот, на мой взгляд, именно это оружие является для нас самым опасным. И какую-то из этих ракет могут снарядить ядерной боеголовкой и запустить в сторону Украины", — отметил он.

Военный эксперт также объяснил, что есть такая интересная боеголовка, которая называется нейтронная бомба, и хотя она не имеет таких мощных физических поражений, как ударная волна, но имеет невероятно большой радиационный фон, и самое главное – электромагнитный импульс, который условно в 100 км может выключить абсолютно все электричество.

"А, на самом деле, тактическое ядерное оружие, это снаряды, имеющие килотонаж в пределах до 2,5 килотонн. К таким артиллерийским установкам, как 2С4 "Тюльпан", реактивный миномет с дальностью стрельбы до 20 км, а также унифицированные 152-миллиметровые снаряды к обычным артиллерийским установкам, таким как Д-20, 2С3 "Акация" и 2С5 "Гиацинт-С", — подытожил он.

Напомним, ранее дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко подчеркнул, что Путина можно остановить двумя путями : либо донести, какими будут последствия ядерного удара по Украине для России и его самого, либо передать Украине ядерное оружие.

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

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