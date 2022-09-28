Зеленский о ситуации на фронте: будут хорошие детали

Президент не стал обнародовать подробности, лишь отметил, что "продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что по ситуации на фронте будут хорошие детали.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам 27 сентября.

"Что касается фронта, то скажу коротко, и пока без деталей, хотя они будут и хорошие. Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, украинские военные во время своего контрнаступления освободили поселок Купянск-Узловой в Харьковской области, а также зашли в поселки Редкодуб и Коровий Яр в Донецкой области.