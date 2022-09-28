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Зеленський про ситуацію на фронті: будуть хороші деталі

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Зеленський про ситуацію на фронті: будуть хороші деталі

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Президент не став оприлюднювати подробиці, лише зауважив, що "просуваємося уперед і звільняємо нашу землю".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що стосовно ситуації на фронті будуть хороші деталі. 

Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні до українців 27 вересня. 

"Що стосується фронту, то скажу коротко, і поки що без деталей, хоч вони будуть і хороші. Просуваємося уперед і звільняємо нашу землю", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, українські військові під час свого контрнаступу звільнили селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, а також зайшли до селищ Рідкодуб та Коровій Яр на Донеччині.

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