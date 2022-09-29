Російські окупанти двома ракетами обстріляли Дніпро: подробиці

Російські окупанти вночі, 29 вересня, під час повітряної тривоги обстріляли Дніпро.

По Дніпру загарбники випустили дві ракети, які пошкодили цивільні об'єкти. На місці інциденту вже працюють екстрені служби.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Два прильоти ворожих ракет, постраждали цивільні об'єкти. На місці працюють екстрені служби. Ставтесь відповідально до сигналів повітряної тривоги! Ворог безжальний", - написав Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, ввечері під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали кілька потужних вибухів. На місці інциденту видно пожежу.

Також Одесі та Миколаєві чутно звуки вибухів.

Читайте також: