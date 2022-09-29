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В Одесі та Миколаєві чутно звуки вибухів

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В Одесі та Миколаєві чутно звуки вибухів

Ілюстративне фото / Фото: tsn.ua

Звуки вибухів ввечері 29 вересня чутно в Одесі та в Миколаєві.

Зокрема в Одесі та області до цього була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомило "Суспільне".

"В Одесі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". У місті та області оголосили повітряну тривогу", – йдеться в короткій заяві.

"В Миколаєві пролунав гучний вибух", – повідомило місцеве видання "НикВести".

Перед цим видання писало про загрозу ударів дронами-камікадзе іранського виробництва на Миколаївщині, зокрема в районі Очакова.  

Зауважимо, що водночас вибухи пролунали у Запоріжжі та Дніпрі.

Сильний вибух прогримів і в Черкаській області.

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Дата публікації
Перегляди
2391
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