В Одесі та Миколаєві чутно звуки вибухів

Звуки вибухів ввечері 29 вересня чутно в Одесі та в Миколаєві.
Зокрема в Одесі та області до цього була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомило "Суспільне".
"В Одесі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". У місті та області оголосили повітряну тривогу", – йдеться в короткій заяві.
"В Миколаєві пролунав гучний вибух", – повідомило місцеве видання "НикВести".
Перед цим видання писало про загрозу ударів дронами-камікадзе іранського виробництва на Миколаївщині, зокрема в районі Очакова.
Зауважимо, що водночас вибухи пролунали у Запоріжжі та Дніпрі.
Сильний вибух прогримів і в Черкаській області.
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