В Одессе и Николаеве слышны звуки взрывов

Звуки взрывов вечером 29 сентября слышны в Одессе и Николаеве.
В частности, в Одессе и области до этого была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило "Суспильне".
"В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявили воздушную тревогу", – говорится в коротком заявлении.
"В Николаеве раздался громкий взрыв", – сообщило местное издание "НикВести".
Перед этим издание писало об угрозе ударов дронами-камикадзе иранского производства в Николаевской области, в частности в районе Очакова.
Заметим, что одновременно взрывы прогремели в Запорожье и Днепре.
Сильный взрыв прогремел и в Черкасской области.
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