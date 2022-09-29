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В Одессе и Николаеве слышны звуки взрывов

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В Одессе и Николаеве слышны звуки взрывов

Иллюстративное фото / Фото: tsn.ua

Звуки взрывов вечером 29 сентября слышны в Одессе и Николаеве.

В частности, в Одессе и области до этого была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило "Суспильне".

"В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявили воздушную тревогу", – говорится в коротком заявлении.

"В Николаеве раздался громкий взрыв", – сообщило местное издание "НикВести".

Перед этим издание писало об угрозе ударов дронами-камикадзе иранского производства в Николаевской области, в частности в районе Очакова.

Заметим, что одновременно взрывы прогремели в Запорожье и Днепре.

Сильный взрыв прогремел и в Черкасской области.

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