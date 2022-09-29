В четверг, 29 сентября, в Запорожье и Днепре раздаются взрывы.

К вечеру в Днепре прогремели несколько мощных взрывов, передает корреспондент ТСН.ua.

Отмечается, что было слышно 2 взрыва, один из них напоминал работу ПВО.

После прилета в Днепре начался большой пожар и поднимается столб дыма.

"Не выходим из укрытий. Ничего не постимся. Ждем официальных разъяснений от военной администрации", — написал городской голова Днепра Борис Филатов в Telegram-канале.

Сообщается, что взрывной волной у людей выбило окна.

Также взрывы раздаются в Запорожье, сообщают местные паблики.

Напомним, что в среду, 28 сентября, во время воздушной тревоги в Днепре также раздались взрывы. Как сообщили в воздушном командовании "Восток", это работа системы противовоздушной обороны.