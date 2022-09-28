В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы: подробности

В Днепре в среду, 28 сентября, во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Звуки взрывов, которые слышали жители города – это работа системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
"Днепр! Работает ПВО! Напоминаем о правилах безопасности!", — говорится в сообщении.
Напомним, Россия вечером 28 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетную атаку по Кривому Рогу подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.
Во вторник, 27 сентября, Россия четырьмя ракетами обстреляла Харьков.
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