Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

Оставайтесь в укрытиях!
Россия вечером 28 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
О громком взрыве сообщили местные жители в соцсетях.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Ракетную атаку по Кривому Рогу подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал он в Telegram.
Ранее сообщается, что россияне атаковали Запорожскую область – обстреляли гражданскую инфраструктуру в почти 30 городах и селах.
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