Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

Россия вечером 28 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

О громком взрыве сообщили местные жители в соцсетях.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ракетную атаку по Кривому Рогу подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал он в Telegram.

Ранее сообщается, что россияне атаковали Запорожскую область – обстреляли гражданскую инфраструктуру в почти 30 городах и селах.

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