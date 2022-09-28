Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу

Росія ввечері 28 вересня завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Про гучний вибух повідомили місцеві мешканці в соцмережах.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Ракетну атаку по Кривому Рогу підтвердив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте до соцмереж", – написав він у Telegram.

Раніше повідомляється, що росіяни гатять по Запорізькій області – обстріляли цивільну інфраструктуру у майже 30 містах і селах.

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