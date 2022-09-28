Ми маємо підготуватися: експосол США попередив світ про катастрофу, яка може статися через ядерний шантаж Путіна

Ядерний шантаж російського диктатора Володимира Путіна несе загрозу не лише для України, а й для усього світу, зокрема і для самої РФ.

В Кремлі це розуміють, тому користуються цим методом ведення "дипломатії", оскільки у Путіна більше немає, чим шантажувати. Його армія програє на полі бою, а тиск на Європу через російський газ не допомагає - Захід продовжує підтримувати Україну.

Про це розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю Радіо НВ.

"Його армія не перемагає в Україні, його газ не змушує Європу відступатися від України. Це його єдина карта, але ця карта є хорошою лише як блеф. Використовувати цю карту — катастрофа не лише для України, не лише для Заходу, а й для Росії. Ми маємо тверезо ставитися до таких погроз, ми маємо підготуватися. На мою думку, сильний виступ (президента США Джо - ред.) Байдена в ООН був гарною відповіддю на такі погрози", — заявив колишній посол США в Україні.

Американський дипломат також розсекретив, що США секретно контактували з Росією, щоб попередити Москву про "сильну відповідь з нашого боку".

Як раніше писали, Росія може завдати ядерного удару по Львову чи Карпатах. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, в армії Путіна є до 5 тисяч тактичних ядерних зарядів, на бойовому чергуванні – 2,5 тисячі.

Жданов: ядерна зброя напоготові, та що треба, щоб змінити хід війни

Читайте також: