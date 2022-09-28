"Это будет конец РФ": Данилов оценил, применит ли Путин ядерное оружие против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что российский диктатор Владимир Путин точно не применит против Украины стратегическое ядерное оружие.

А в случае применения тактического ядерного оружия страна-агрессор окажется в изоляции от цивилизованного мира.

Такое мнение Данилов выразил в интервью "Настоящему времени".

"Стратегическое ядерное оружие Путин точно не будет использовать. Даже если он использует тактическое ядерное оружие, то это будет конец Российской Федерации. Сразу начнется изоляция России от цивилизованного мира — будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и китайцы", — рассказал секретарь СНБО.

Напомним, 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не думает, что Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Отметим, 28 сентября в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.

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