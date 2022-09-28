"Це буде кінець РФ": Данілов оцінив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що російський диктатор Володимир Путін точно не застосує проти України стратегічну ядерну зброю.

А в разі застосування тактичної ядерної зброї країна-агресорка опиниться в ізоляції від цивілізованого світу.

Таку думку Данілов висловив в інтерв’ю "Настоящему времени".

"Стратегічну ядерну зброю Путін точно не використовуватиме. Навіть якщо він використовує тактичну ядерну зброю, то це буде кінець Російської Федерації. Відразу розпочнеться ізоляція Росії від цивілізованого світу – буде анклав, з яким ніхто не бажатиме мати справу, зокрема й китайці", – розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, 25 вересня президент України Володимир Зеленський сказав, що не думає, що Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

Зауважимо, 28 вересня у Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.

Ентоні Блінкен: США не визнають "референдуми" на окупованих територіях України!

Читайте також: