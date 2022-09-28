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У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці

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У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці

Скриншот з відео

У Дніпрі у середу, 28 вересня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Звуки вибухів, які чули жителі міста - це робота системи протиповітряної оборони. 

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід". 

"Дніпро! Працює ППО! Нагадуємо про правила безпеки!", - йдеться у повідомленні. 

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко наголосив, що ЗСУ збили у Дніпропетровській області три ракети. 

"Нещодавній гуркіт у небі - то успішна робота нашої ППО. Військові з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною три ворожі ракети. Дві над Синельниківським районом, одну - над Криворізьким", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, Росія ввечері 28 вересня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ракетну атаку по Кривому Рогу підтвердив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

У вівторок, 27 вересня, Росія чотирма ракетами обстріляла Харків

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3994
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