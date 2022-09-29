У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи: деталі

У четвер, 29 вересня, у Запоріжжі та Дніпрі пронулали вибухи.

Під вечір у Дніпрі пролунали кілька потужних вибухів, передає кореспондент ТСН.ua.

Зазначається, що було чутно 2 вибухи, один з них нагадував роботу ПВО.

Після прильоту в Дніпрі почалася велика пожежа та піднімається стовп диму.

"Не виходимо з укриттів. Нічого не постимо. Чекаємо на офіційні роз'яснення від військової адміністрації", - написав міський голова Дніпра Борис Філатов в Telegram-каналі.

Повідомляється, що вибуховою хвилею у людей повибивало вікна.

Також вибухи лунають у Запоріжжі, повідомляють місцеві пабліки.

Як зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, спрацювала протиповітряна оборона.

"Дотримуйтесь правил повітряної тривоги! Знаходитесь в укриттях! Ворог атакує обласний центр. Гучний гуркіт - це працює протиповітряна оборона! В межах Запоріжжя прильотів наразі немає. Є ризик повторних атак. Бережіть один одного", - написав він в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що у середу, 28 вересня, під час повітряної тривоги у Дніпрі також пролунали вибухи. Як повідомили у Повітряному командуванні "Схід", це робота системи протиповітряної оборони.