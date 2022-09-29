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На Черкащині під час тривоги пролунав потужний вибух

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На Черкащині під час тривоги пролунав потужний вибух

Фото з відкритих джерел

Пізно ввечері четвера, 29 вересня, після оголошення повітряної тривоги мешканці Черкаській області чули потужний вибух.

Мешканці Черкаській області повідомяляють, що чули потужний вибух. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога. Повідомлення про ракетну загрозу оголосили о 22:35. Наразі тривога в регіоні триває. 

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Про причини та обставини вибуху поки нічого не відомо. Офіційної інформації також наразі немає. 

Зауважимо, у низці областей України триває повітряна тривога. Просимо всіх терміново пройти до укриттів цивільного захисту! Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте до укриттів. Бережіть себе! Стежте за повідомленнями від місцевої влади!

Нагадаємо, що звуки вибухів також чутно в декількох містах України: Одесі, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі. У місцевих пабліках пишуть, що після прильоту в Дніпрі почалася велика пожежа та піднімається стовп диму.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
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