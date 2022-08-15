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Прививка при хронических заболеваниях: почему астма – не помеха для вакцинации

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Прививка при хронических заболеваниях: почему астма – не помеха для вакцинации

Фото: Pexels

Люди с астмой или хроническим обструктивным заболеванием легких, имеют более высокий риск госпитализации и осложнений вследствие заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцины.

Особенно опасны для этих людей грипп, пневмококковая инфекция и коронавирус.

Об этом пишет Минздрав.

Эти инфекции вызывают тяжелые пневмонии, требующие стационарного лечения, провоцируют и усугубляют приступы астмы.

© moz.gov.ua
Фото: moz.gov.ua

Ирина, имеющая астму, из Чернигова рассказала, что болеет астмой с детства.

«Все прививки по возрасту мне делали тогда, не обращая внимания на диагноз. Осложнений не было. Моя мама поддерживала необходимость рутинных прививок. Во взрослом возрасте у меня были сомнения, стоит ли вакцинироваться от гриппа? Даже мой врач не был до конца уверен. Я решилась и увидела, что стала меньше болеть, а значит, значит, лучше контролировать мое заболевание», — рассказала женщина.

«Несколько лет назад сделала ревакцинацию от дифтерии, сейчас уже привита бустерной дозой от COVID-19. Я убеждена, что астма – не помеха для прививок», — резюмировала она.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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