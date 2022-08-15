В Харькове раздаются взрывы — соцсети

Российские оккупанты снова наносят удары по Харькову.
Ночью 15 августа войска Российской Федерации снова начали обстреливать Харьков.
Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
По информации местного паблика Кharkivlife, было как минимум 9 прилетов.
"Будем честны, после 9-го вылета сбились со счета. Орки запускают одну за другой. Только что раздался еще один взрыв в области. Подпичники насчитали все-таки 12 ракет", — говорится в сообщении.
Напомним, на освобожденной территории Харьковщины нашли остатки замученного мужчины.
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