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В Харькове раздаются взрывы — соцсети

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В Харькове раздаются взрывы — соцсети

Скриншот с видео

Российские оккупанты снова наносят удары по Харькову.

Ночью 15 августа войска Российской Федерации снова начали обстреливать Харьков.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По информации местного паблика Кharkivlife, было как минимум 9 прилетов.

"Будем честны, после 9-го вылета сбились со счета. Орки запускают одну за другой. Только что раздался еще один взрыв в области. Подпичники насчитали все-таки 12 ракет", — говорится в сообщении.

Напомним, на освобожденной территории Харьковщины нашли остатки замученного мужчины.

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