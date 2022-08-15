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У Харкові лунають вибухи - соцмережі

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У Харкові лунають вибухи - соцмережі

Скриншот із відео

Російські окупанти знову завдають удари по Харкову.

Вночі 15 серпня війська Російської Федерації знову почали обстрілювати Харків.

Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

За інформацією місцевого пабліка Кharkivlife, було як мінімум 9 прильотів.

"Будемо чесні, після 9-го вильоту збилися з рахунку. Орки запускають одну за одною. Щойно пролунав ще один вибух в області. Підпичники нарахували все-таки 12 ракет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на звільненій території Харківщини знайшли рештки замордованого чоловіка.

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