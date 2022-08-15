Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР (відео)

Дуда вшанував пам’ять бійців УНР, які у 1920 році разом із поляками спільно боролися проти більшовиків.

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять бійців Української Народної Республіки (УНР) на військовому кладовищі у Варшаві.

Про це інформує канцелярія польського президента.

З нагоди 102-ї річниці перемоги над більшовиками у Варшавській битві президент Польщі вшанував пам’ять вояків УНР, які у 1920 році разом із поляками боролися проти більшовиків.

У канцелярії Дуди нагадали, що кожного року напередодні Дня збройних Сил Польщі, який відзначають 15 серпня, на варшавському Повонзькому цвинтарі відбувається вшанування вояків, полеглих у боях з більшовиками у 1920 році.

День Збройних Сил Республіки Польща відзначається 15 серпня на згадку про переможну Варшавську битву 1920 року, що відбулося під час польсько-більшовицької війни. У результаті цієї битви Польща зуміла відстояти незалежність, завдавши поразки більшовикам. Союзником польських військ були українські військові з'єднання УНР.

Раніше Анджей Дуда порівняв росіян у Маріуполі з нацистами у Варшаві.

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