Дуда преклонил колени перед памятником воинам УНР (видео)

Дуда почтил память бойцов УНР, которые в 1920 году вместе с поляками вместе боролись против большевиков.

Президент Польши Анджей Дуда почтил память бойцов Украинской Народной Республики (УНР) на военном кладбище в Варшаве.

Об этом сообщает канцелярия польского президента.

По случаю 102-летия победы над большевиками в Варшавской битве президент Польши почтил память воинов УНР, которые в 1920 году вместе с поляками боролись против большевиков.

В канцелярии Дуды напомнили, что каждый год в канун Дня вооруженных Сил Польши, который отмечают 15 августа, на варшавском Полонском кладбище происходит чествование воинов, павших в боях с большевиками в 1920 году.

День Вооруженных Сил Республики Польша отмечается 15 августа в память победной Варшавской битвы 1920 года, которая состоялась во время польско-большевистской войны. В результате этого сражения Польша сумела отстоять независимость, нанеся поражение большевикам. Союзником польских войск были украинские военные соединения УНР.

Ранее Анджей Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве.

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