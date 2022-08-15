В бою с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины

В войне против российских кафиров погиб один из лучших летчиков Украины Антон Листопад, родом из Ивано-Франковска. Защитник погиб в бою с врагом.

Антон был признан лучшим лётчиком Воздушных Сил ВСУ 2019 года. Он был участником боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета, где лётчик учился, и председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Известно, что в лицей Антон поступил в 2005 году, завершил лицейскую науку – в 2008. Учился в группе, где наставником была Савчук Оксана Богдановна. Запомнился как способный, очень настойчивый и упрямый юноша. После получения соответствующего образования Антон стал военным пилотом высшего класса.

"Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-й годовщины Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", — говорится в сообщении учебного заведения.

За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели Антон был награжден президентом Владимиром Зеленским высокой государственной наградой.

"С первых минут полномасштабного вторжения россиян капитан Антон Листопад был на защите свободы и Независимости Украины. За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели был отмечен Президентом высокой государственной наградой – орденом За мужество 3-й степени . Царство небесное и вечное Герою!", — написала глава области.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 14 августа, снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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