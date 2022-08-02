"Украина защищает Европу, под угрозой Польша и страны Балтии" - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз подчеркнул, что Украина – это щит Европы.

Если бы не героическое сопротивление украинцев, под угрозой были бы Польша и страны Балтии. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина защищает Европу.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, в частности Германию. Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польше и странам Балтии, грозит дальнейшее расширение сферы влияния России в Центральной Европе", – сказал он.

Напомним, Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве.

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