"Украина защищает Европу, под угрозой Польша и страны Балтии" - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз подчеркнул, что Украина – это щит Европы.
Если бы не героическое сопротивление украинцев, под угрозой были бы Польша и страны Балтии. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина защищает Европу.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, в частности Германию. Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польше и странам Балтии, грозит дальнейшее расширение сферы влияния России в Центральной Европе", – сказал он.
Напомним, Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве.
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