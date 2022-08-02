Финансовый гороскоп на август 2022 года

Юпитер – одна из планет, отвечающих за финансовую сферу. В начале августа разворачивается в ретроградное движение, что, с одной стороны, проявится как активизация давних финансовых тем, возврат долгов, закрытие давно тянувшихся денежных вопросов. Но, с другой стороны, в начале месяца могут быть непонимание и проблемы в отношениях, основой которых является денежный интерес.

Во второй третьей декаде августа финансовые дела будут двигаться быстрее, а взаимные расчеты и договора дадут желаемые результаты и принесут плоды. Однако, велика вероятность больших ненужных денежных трат, превышения расходов над доходами, особенно в середине месяца.

Несмотря на внешние напряженные условия, успех в материальных делах во многом зависит от готовности участвовать в социальной жизни и общественных делах. Важно находиться в гуще событий, заявлять о себе, демонстрировать свои таланты и способности. В этом случае, обязательно найдутся люди, нуждающиеся в ваших навыках и компетенциях, за которые они готовы платить.

Август благоприятен для поиска работы, пересмотра договорных отношений, разговоров с руководителями о повышении зарплаты или об улучшении условий труда. Работодатели легче идут на уступки, с пониманием относятся к просьбам своих сотрудников. Очень ресурсный период, как в плане возможностей в финансовой сфере, так и во всем, что касается здоровья, как психического, так и физического. Ведь хорошее самочувствие и внутреннее спокойствие, являются основополагающими условиями успеха в профессиональной сфере и, как следствие, хороших заработков.

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ОВЕН

Повышенная энергичность и жизнерадостность будут способствовать преодолению всех препятствий в работе и в деловых взаимоотношениях. Используйте все предоставленные возможности, проявляйте инициативу – месяц будет благоприятным для начала предпринимательской деятельности, поиска работы, расширения бизнеса. Продуктивны будут партнерские отношения и совместные работы с представителями противоположного пола. Стремление к творческой реализации поможет Вам решить многие проблемы и задачи.

ТЕЛЕЦ

Вы ощутите возрастание активности, энергичности, инициативности и самоуверенности. Хорошо бы эту энергию направить в профессиональную сферу, заняться реорганизацией производства с целью повышения производительности труда. Сотрудники, коллеги, начальство высоко оценят ваши действия, если они будут продуманны и конструктивны. Благоприятный период для бизнеса, обновления оборудования и техники, заключения новых договоров, поиска иностранных партнеров и выезда за рубеж для устройства на работу.

БЛИЗНЕЦЫ

Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости доставит вам удовольствие и даст хорошие материальные результаты. Вы сможете преодолеть многие препятствия и помехи, приобрести уважение, как младших сотрудников, так и начальства, компаньонов по бизнесу. Хороший период для заключения сделок, открытия нового предприятия или запуска проектов, над которыми работаете уже давно. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры.

РАК

Используйте этот период для планирования, совещаний, ответственных выступлений. Но будьте готовы к тому, что придется отстаивать свою точку зрения и преодолевать сопротивление со стороны других людей, принимать их мнения и интересы. Не переживайте, вы справитесь, т.к. уже с первых чисел месяца почувствуете прилив жизненной силы, подъем духа и уверенность в себе. Если деловые отношения рушатся, не стоит их сохранять – закройте эту страницу и появятся более выгодные партнерские взаимоотношения.

ЛЕВ

Ясность ума, свежесть идей, оптимистический настрой и контактность, помогают хорошо зарабатывать, привлекать внимание нужных людей. Хорошее воздействие в этот период оказывает занятие спортом и активным отдыхом. В процессе этого, вы можете завязать не только новые знакомства и приятно провести время, но и найти новые взаимовыгодные партнерские отношения. Если вы хотите продвижения в карьере, скажите об этом своему руководителю или сделайте то, что привлечет внимание вышестоящих.

ДЕВА

Период динамичного утверждения своих идей и планов, а также конструктивного обсуждения, полезных споров и проявления лидерских качеств. Максимум общения, деловые поездки и контакты, окажутся очень продуктивными. Эффективность ваших усилий высока и окружающие замечают это, стремятся всячески вас поддерживать, если ваши действия также касаются и их интересов. Август благоприятен для подписания контрактов, важных документов, выработки деловой стратегии. Ваши инициативы будут оценены по достоинству.

ВЕСЫ

В первую очередь, отдохните, приведите себя в ресурсное состояние, а уже после этого приступайте к делам. Будьте осторожны, особенно в первой декаде месяца, т.к. велика вероятность различных травм, что может лишить вас возможности зарабатывать, хотя внешние условия для этого подходят. Вторая половина августа благоприятна для интеллектуальной деятельности, деловых переговоров или же для получения дополнительных знаний. Учет экономической ситуации, смелость и рискованность в делах, будут способствовать новым начинаниям в профессиональной сфере деятельности.

СКОРПИОН

Обстоятельства складываются таким образом, что вы вынуждены искать новые способы сотрудничества, пересматривать условия работы со своими подчиненными или начальством. Нет времени на раздумья, необходимо быстро принимать решения и действовать, т.к. молниеносность реакции и быстрая адаптация к настоящим условиям, заключает в себе наилучшие предпосылки для материального успеха. Месяц благоприятен для постановки новых целей, а также для кардинальной смены в профессиональной сфере.

СТРЕЛЕЦ

В августе необходимы основательные, продолжительные подготовительные мероприятия, прежде чем приступить к серьезной работе. Не стоит ждать быстрых результатов, наберитесь терпения и вы получите даже больше, чем ожидали. Успешными будут дальние командировки, сотрудничество с зарубежными партнерами, поиск работы в иностранных компаниях. Если сразу что-то не будет получаться – не расстраивайтесь, в конце концов, вы сможете устранить препятствия и обернуть ситуацию в выгодную, полезную для себя сторону.

КОЗЕРОГ

Появляется настрой на борьбу, страстное стремление к осуществлению поставленной цели, реализации своих намерений. Прекрасные возможности для самоутверждения в первой декаде августа, хотя внешняя обстановка может быть тревожна. Не сомневайтесь в правильности своих решений, старайтесь сделать как можно больше в первой половине месяца – и уже скоро материальные результаты и вознаграждения, превзойдут все результаты. Действуя быстро и, может быть даже спонтанно, вы сможете преодолеть все препятствия.

ВОДОЛЕЙ

Возрастает энергичность и инициативность, пробуждается творческий потенциал и способность сделать что-то необычное. Ваши новые идеи найдут разумное применение и приведут к успеху. Проявляя качества лидера, вы сможете привлечь внимание нужных людей, получить признание и уважение к себе, что поспособствует приобретению новых последователей. Сейчас не время для отдыха, необходимо работать на перспективу. Успех за успехом будет достигаться, благодаря личным смелым и решительным инициативам.

РЫБЫ

Этим периодом следует воспользоваться для максимального продвижения к цели, обретения популярности, продвижения своих интересов. Правильное использование представляемых в этот период шансов является именно тем условием, которое будет способствовать достижению финансового успеха, особенно в сделках купли – продажи. Повышается ваша деловая хватка и профессиональное честолюбие. Хороший период благоприятен для вас также, если вы работаете руками, занимаетесь творческой деятельностью.

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