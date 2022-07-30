Фінансовий гороскоп на серпень 2022 року

Юпітер - одна з планет, які відповідають за фінансову сферу. На початку серпня розгортається в ретроградний рух, що, з одного боку, проявиться як активізація давніх фінансових тем, повернення боргів, закриття грошових питань, що давно тяглися. Але, з іншого боку, на початку місяця можуть бути нерозуміння та проблеми у відносинах, основою яких є грошовий інтерес.

У другій третій декаді серпня фінансові справи рухатимуться швидше, а взаємні розрахунки та договори дадуть бажані результати та дадуть плоди. Однак велика ймовірність великих непотрібних грошових витрат, перевищення витрат над доходами, особливо в середині місяця.

Попри зовнішні напружені умови, успіх у матеріальних справах багато в чому залежить від готовності брати участь у соціальному житті та суспільних справах. Важливо перебувати в гущавині подій, заявляти про себе, демонструвати свої таланти та здібності. У цьому випадку обов'язково знайдуться люди, які потребують ваших навичок і компетенцій, за які вони готові платити.

Серпень сприятливий для пошуку роботи, перегляду договірних відносин, розмов з керівниками про підвищення зарплати або поліпшення умов праці. Роботодавці легше йдуть на поступки, з розумінням ставляться до прохання своїх співробітників. Дуже ресурсний період, як у плані можливостей у фінансовій сфері, і у всьому, що стосується здоров'я, як психічного, і фізичного. Адже хороше самопочуття та внутрішній спокій є основними умовами успіху у професійній сфері і, як наслідок, хороших заробітків.

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ОВЕН

Підвищена енергійність та життєрадісність сприятимуть подоланню всіх перешкод у роботі та у ділових взаєминах. Використовуйте всі надані можливості, виявляйте ініціативу – місяць буде сприятливим для започаткування підприємницької діяльності, пошуку роботи, розширення бізнесу. Продуктивними будуть партнерські відносини та спільні роботи з представниками протилежної статі. Прагнення до творчої реалізації допоможе Вам вирішити багато проблем та завдань.

ТЕЛЕЦЬ

Ви відчуєте зростання активності, енергійності, ініціативності та самовпевненості. Добре було б цю енергію направити у професійну сферу, зайнятися реорганізацією виробництва з підвищення продуктивність праці. Співробітники, колеги, начальство високо оцінять ваші дії, якщо вони будуть продуманими та конструктивними. Сприятливий період для бізнесу, оновлення обладнання та техніки, укладання нових договорів, пошуку іноземних партнерів та виїзду за кордон для влаштування на роботу.

БЛИЗНЯТА

Спорт, фізична праця, будь-яка діяльність, що вимагає застосування сили, рішучості, заповзятливості принесе вам задоволення і дасть хороші матеріальні результати. Ви зможете подолати багато перешкод і перешкод, придбати повагу як молодших співробітників, так і начальства, компаньйонів з бізнесу. Гарний період для укладання угод, відкриття нового підприємства чи запуску проєктів, над якими працюєте вже давно. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади, офіційні структури.

РАК

Використовуйте цей період для планування, нарад, відповідальних виступів. Але будьте готові до того, що доведеться відстоювати свою точку зору та долати опір з боку інших людей, приймати їхні думки та інтереси. Чи не переживайте, ви впораєтеся, оскільки вже з перших чисел місяця відчуєте приплив життєвої сили, піднесення духу та впевненість у собі. Якщо ділові відносини руйнуються, не варто їх зберігати – закрийте цю сторінку і з'являться вигідніші партнерські взаємини.

ЛЕВ

Ясність розуму, свіжість ідей, оптимістичний настрій та контактність допомагають добре заробляти, привертати увагу потрібних людей. Гарний вплив у цей період робить спорт і активний відпочинок. У цьому процесі, ви можете зав'язати не тільки нові знайомства і приємно провести час, але і знайти нові взаємовигідні партнерські відносини. Якщо ви хочете просування в кар'єрі, скажіть про це своєму керівнику або зробіть те, що приверне увагу вищих.

ДІВА

Період динамічного утвердження своїх ідей та планів, а також конструктивного обговорення, корисних суперечок та прояву лідерських якостей. Максимум спілкування, ділові поїздки та контакти виявляться дуже продуктивними. Ефективність ваших зусиль висока і оточуючі помічають це, прагнуть всіляко підтримувати вас, якщо ваші дії також стосуються і їх інтересів. Серпень сприятливий для підписання контрактів, важливих документів, вироблення ділової стратегії. Ваші ініціативи будуть гідно оцінені.

ТЕРЕЗИ

Насамперед відпочиньте, приведіть себе в ресурсний стан, а вже після цього приступайте до справ. Будьте обережні, особливо у першій декаді місяця, оскільки велика можливість різних травм, що може позбавити вас можливості заробляти, хоча зовнішні умови для цього підходять. Друга половина серпня сприятлива для інтелектуальної діяльності, ділових переговорів або для отримання додаткових знань. Облік економічної ситуації, сміливість та ризикованість у справах сприятимуть новим починанням у професійній сфері діяльності.

СКОРПІОН

Обставини складаються таким чином, що ви змушені шукати нові способи співробітництва, переглядати умови роботи зі своїми підлеглими чи начальством. Немає часу на роздуми, потрібно швидко приймати рішення та діяти, оскільки блискавичність реакції та швидка адаптація до цих умов, містить у собі найкращі передумови для матеріального успіху. Місяць сприятливий для встановлення нових цілей, а також для кардинальної зміни у професійній сфері.

СТРІЛЕЦЬ

У серпні необхідні ґрунтовні, тривалі підготовчі заходи, перш ніж розпочати серйозну роботу. Не варто чекати на швидкі результати, наберіться терпіння і ви отримаєте навіть більше, ніж очікували. Успішними будуть далекі відрядження, співпраця із зарубіжними партнерами, пошук роботи в іноземних компаніях. Якщо відразу щось не буде виходити - не засмучуйтеся, зрештою, ви зможете усунути перешкоди і обернути ситуацію на вигідну, корисну для себе сторону.

КОЗОРІГ

З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення здійснення поставленої мети, реалізації своїх намірів. Прекрасні можливості для самоствердження у першій декаді серпня, хоча зовнішня обстановка може бути тривожною. Не сумнівайтеся у правильності своїх рішень, намагайтеся зробити якнайбільше у першій половині місяця і вже скоро матеріальні результати та винагороди перевершать усі результати. Діючи швидко і, можливо, навіть спонтанно, ви зможете подолати всі перешкоди.

ВОДОЛІЙ

Зростає енергійність та ініціативність, пробуджується творчий потенціал та здатність зробити щось незвичайне. Ваші нові ідеї знайдуть розумне застосування та приведуть до успіху. Виявляючи якості лідера, ви зможете привернути увагу потрібних людей, отримати визнання та повагу до себе, що сприятиме придбанню нових послідовників. Зараз не час для відпочинку, треба працювати на перспективу. Успіх за успіхом буде досягатися завдяки особистим сміливим та рішучим ініціативам.

РИБИ

Цим періодом слід скористатися для максимального просування до мети, набуття популярності, просування своїх інтересів. Правильне використання шансів, що представляються в цей період, є саме тією умовою, яка сприятиме досягненню фінансового успіху, особливо в угодах купівлі – продажу. Підвищується ваша ділова хватка та професійне честолюбство. Хороший період сприятливий вам також, якщо ви працюєте руками, займаєтеся творчою діяльністю.

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