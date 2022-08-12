У Харкові школи не відкриються для учнів - Терехов

Навчальний рік в українських школах відбуватиметься залежно від безпекової ситуації.

Харків, який щоденно потерпає від обстрілів країни-агресорки Росії, з початком нового навчального року не відкриватиме школи для учнів.

Про це повідомив міський голвоа Харкова Ігоря Терехова в телемарафоні.

За його словами, ситуація напружена. Саме тому місто не може відкрити школи для дітей. Школярі будуть навчатися в в онлайн-режимі.

"Сьогодні є проблема, пов'язана з першокласниками, з тими, хто йде до другого класу. Ми теж будемо намагатися їх вчити онлайн. Можу сказати, що на сьогодні в перші класи записалися близько сім тисяч маленьких харків'ян, у яких російський агресор вкрав 1 вересня", - зазначив він.

Терехов каже: можливо, для першокласників буде розроблена програма в ігровій формі.

Як повідомлялося, від 1 вересня навчальний процес у школах може відбуватися в змішаному режимі. У Міністерстві освіти і науки України наголошують, що готові до цього. Втім, батьки самі ухвалюватимуть рішення про формат навчання власних дітей.

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