В Україні навчальний процес може бути в змішаній формі - МОН

Від 1 вересня навчальний процес у школах може відбуватися в змішаному режимі.

У Міністерстві освіти і науки України наголошують, що готові до цього. Втім, батьки самі ухвалюватимуть рішення про формат навчання власних дітей.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час інформаційного телемарафону.

"Адже це буде певним чином чергувати очне з онлайн-навчанням і дасть можливість кожному викладачу формувати певну черговість у засвоєнні матеріалу. Або це буде очно, або онлайн. І тим самим на сьогодні вже є і методики і навіть в нашій платформі "Всеукраїнській школі онлайн" передбачена побудова індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня і разом з кожним вчителем", - сказав Шкарлет.

За словами керівника МОН, початок навчання буде виключно в рамках безпекової ситуації.

Як повідомлялося, у школах Києва вирішили повністю відмовитись від російської мови. У новому навчальному році шкільні програми не передбачають викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови взагалі як предмета, ні факультативно.

Читайте також: