В Україні навчальний процес може бути в змішаній формі - МОН

Від 1 вересня навчальний процес у школах може відбуватися в змішаному режимі.
У Міністерстві освіти і науки України наголошують, що готові до цього. Втім, батьки самі ухвалюватимуть рішення про формат навчання власних дітей.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час інформаційного телемарафону.
"Адже це буде певним чином чергувати очне з онлайн-навчанням і дасть можливість кожному викладачу формувати певну черговість у засвоєнні матеріалу. Або це буде очно, або онлайн. І тим самим на сьогодні вже є і методики і навіть в нашій платформі "Всеукраїнській школі онлайн" передбачена побудова індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня і разом з кожним вчителем", - сказав Шкарлет.
За словами керівника МОН, початок навчання буде виключно в рамках безпекової ситуації.
Як повідомлялося, у школах Києва вирішили повністю відмовитись від російської мови. У новому навчальному році шкільні програми не передбачають викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови взагалі як предмета, ні факультативно.
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