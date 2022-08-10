Студентів іноземних вишів не випускають на навчання за кордон: що сталося

Студенти-українці іноземних вишів скаржаться на те, що їх не випускають за кордон, ніби-то через існування негласної заборони Держприкордонслужби на виїзд студентів.

Десятки користувачів соцмереж 8 серпня атакували сторінку Держприкордонслужби у Facebook. Під однією із публікацій Державної прикордонної служби України з'явилося безліч коментарів від хлопців, які не можуть виїхати на навчання. Українці скаржаться на те, що прикордонники перестали випускати студентів на навчання до іноземних вишів, дехто вважає, що існує якась негласна заборона на виїзд студентів.

Ось деякі з коментарів під публікацією Держприкордонслужби

Чи можуть студенти іноземних вишів виїхати за кордон

Ситуацію на українських прикордонних пропускних пунктах щодо виїзду студентів іноземних вишів роз'яснила нардеп від "слуг", професор права Юлія Гришина. Вона підтвердила, що від студентів та їх розгніваних батьків надходять численні скарги у зв'язку з неможливістю виїхати на навчання. Як пояснила Гришина, за українським законодавством нині нікому зі студентів не дозволено виїзду за кордон. За законом про мобілізацію студенти можуть лише отримати звільнення від призову, але не більше.

У березні Кабмін затвердив, що студенти-хлопці вищих навчальних закладів не мають права перетину кордону. "Де-юре студенти ані українських, ані закордонних вишів не можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану", – пояснила нардепка. Тоді, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відправив листа до Держприкордонслужби з проханням зробити виняток для тих студентів, хто вже навчався в іноземних вишах на момент початку мобілізації, до повномасштабної війни в Україні, тобто для тих, хто вступив до іноземного вишу до 24 лютого. Після цього центри комплектування почали надавати довідки студентам іноземних вишів для виїзду за кордон.

За словами Гришиної, спочатку прикордонники випускали всіх студентів, хто мав таку довідку, а не тільки тих, хто вже навчався за кордоном, як розпорядився Залужний. Проте пізніше з'ясувалося, що такий папір у військкоматах могли отримати й ті, хто вступив до закордонних вищих навчальних закладів після 24 лютого, хоча у листі Залужного про них не йшлося.

Тобто, правила перетину кордону не мінялися, Держприкордонслужба лише ретельніше перевіряє документи в прикордонних пунктах пропуску.

Юлія Гришина повідомила, що вона направила офіційне звернення до Валерія Залужного з проханням дозволити у всім студентам денної та дуальної форм навчання в іноземних вишів перетинати кордон.

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