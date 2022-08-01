Рада може дозволити примусово забирати майно під час війни

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7605 "Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження і вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану". Зокрема, йдеться про примусове вилучення обладнання, яке може використовуватися з метою діяльності оборонно-промислового комплексу. За словами депутата таке вилучення може здійснюватися на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України на пропозицію узгодженої обласної військової адміністрації.

Проєкт передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється коштом державного бюджету (протягом 5 наступних бюджетних періодів). Відповідно до документа, рухоме та нерухоме майно може бути передано до управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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