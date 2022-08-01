Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рада може дозволити примусово забирати майно під час війни

Дата публікації
Перегляди
4863
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рада може дозволити примусово забирати майно під час війни

Фото: Getty Images

Відповідний законопроект проголосовано у першому читанні

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7605 "Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження і  вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану". Зокрема, йдеться про примусове вилучення обладнання, яке може використовуватися з метою діяльності оборонно-промислового комплексу. За словами депутата таке вилучення може здійснюватися на підставі рішення Ради національної безпеки і  оборони України на пропозицію узгодженої обласної військової адміністрації.

Проєкт передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється коштом державного бюджету (протягом 5 наступних бюджетних періодів). Відповідно до документа, рухоме та нерухоме майно може бути передано до управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
4863
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація