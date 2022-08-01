Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У списку є топпосадовці: СБУ викрила ще 6 зрадників

Дата публікації
Перегляди
2045
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У списку є топпосадовці: СБУ викрила ще 6 зрадників

Фото: Фото з відкритих джерел

СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях України.

Мова йде про двох "топчиновників" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.    

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Колаборант із Херсонщини вже у березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю", - йдеться у повідомленні. 

У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і "референдуму", а депутат міськради від забороненої партії "ОПЗЖ" обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ. 

На Луганщині підозри отримали дві "чиновниці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам. 

Відносно усіх зрадників триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. 

Нагадаємо, СБУ встановила всіх причетних до підготовки "референдум" на Херсонщині.

Читайте також:

Путін помирає: хто може очолити Кремль замість кривавого диктатора

Путін помирає: хто може очолити Кремль замість кривавого диктатора
Наступна публікація