У списку є топпосадовці: СБУ викрила ще 6 зрадників

СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях України.

Мова йде про двох "топчиновників" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Колаборант із Херсонщини вже у березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і "референдуму", а депутат міськради від забороненої партії "ОПЗЖ" обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ.

На Луганщині підозри отримали дві "чиновниці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.

Відносно усіх зрадників триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Нагадаємо, СБУ встановила всіх причетних до підготовки "референдум" на Херсонщині.

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