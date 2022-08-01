У списку є топпосадовці: СБУ викрила ще 6 зрадників

СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях України.
Мова йде про двох "топчиновників" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Колаборант із Херсонщини вже у березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю", - йдеться у повідомленні.
У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і "референдуму", а депутат міськради від забороненої партії "ОПЗЖ" обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ.
На Луганщині підозри отримали дві "чиновниці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.
Відносно усіх зрадників триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.
Нагадаємо, СБУ встановила всіх причетних до підготовки "референдум" на Херсонщині.
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