Померла зірка "Зоряних війн" Нішель Ніколс

Пішла з життя відома співачка та акторка Нішель Ніколс.

Нішель Ніколс, яка стала відомою завдяки ролі лейтенантки Нійоту Ухуру у "Зоряних війнах", померла на 90-му році життя.

Сумну новину виданню CNN повідомив син знаменитості.

Нішель Ніколс не стало вночі, 30 липня. Як розповів її син Кайл Джонсон, артистка пішла з життя від природних причин.

Нішель Ніколс / Фото: Associated Press

"Минулої ночі моя мама, Нішель Ніколс, померла від природних причин. Однак її світло, як і стародавні галактики, які ми бачили вперше, залишиться для нас і майбутніх поколінь, щоб насолоджуватися ним, вчитися та черпати натхнення", - поділився сумними новинами Кайл.

Нішель Ніколс / Фото: Associated Press

Зазначимо, Нішель Ніколс стала відомою 1966 року завдяки ролі лейтенантки Нійоту Ухуру у "Зоряних війнах". На той час вона вважалася новаторкою, адже темношкірі акторки зазвичай грали у фільмах лише прислуг. Загалом, Нішель зіграла у багатьох відомих фільмах, серед них – "Бетмен" і "Людина-павук".

Окрім цього, знаменитість ще й займалася музичною кар'єрою. Знаменитість випустила два альбоми.

Нагадаємо, у віці 31 року померла українська блогерка Віра Бочкур, яка протягом чотирьох років боролася з раком товстого кишківника.

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