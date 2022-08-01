У Каховці партизани підірвали авто колаборанта: він у реанімації

Транспортний засіб належав кримінальному елементу Віталію Єфименку.

Про це повідомили мешканці міста у соціальних мережах, пишуть Новини Херсона.

Повідомляється, що під час вибуху колаборант отримав поранення та був доправлений до однієї з лікарень Херсона. Його врятувало те, що автомобіль, яким їхав "Єфим", виявився броньованим.

Тим не менш, авто зазнало серйозних ушкоджень, тож припускають, що колаборант може не вижити.

Зазначається, що Віталій Єфименко - відомий у Херсонській області кримінальний авторитет з моменту російського вторгнення почав активно співпрацювати з окупантами, зокрема, в "адміністрації" міста.

Жителям Каховки, які мають патріотичну позицію, Єфименко неодноразово загрожував розправою.

Нагадаємо, що Росія у колонії в місті Оленівка влаштувала масові вбивства українських військовополонених. Ймовірно окупанти всередині приміщення підірвали термобаричний боєприпас, вигадавши історію про ракетний обстріл. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

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