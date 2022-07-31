"Не випадковий вибір об'єкту": військовий експерт прокоментував вбивство "азовців" в Оленівці

Російський обстрілял колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де загинули "азовці", не випадковий.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов каже, що вбивство українських військових в Оленівці - це інформаційно-психологічна операція. Саме тому це не випадковий вибір подібного об'єкту обстрілу для держави-терористки Російської Федерації.

Про це експерт сказав в ефірі національного телемарафону 31 липня.

"Ситуація навколо "азовців" буде тривати як мінімум рік в інформаційному просторі РФ. Мовиться про те, що ця тема дуже болюча для України і педалюється активно російськими ЗМІ і спеціальними службами для створення політичного розбрату всередині нашої країни", - зауважив Снєгирьов.

Нагадаємо, російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю вину Росія намагалися перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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