Російські "дипломати" офіційно закликали стратити українських "азовців"

Росія закликає до розправи над українськими "азовцями", які досі перебувають у полоні.

Після вибуху в Оленівці, де тримали українських військовополонених, зокрема й бійців "Азову", посольство РФ у Британії оприлюднило заяву із закликом до жорстокої розправи над українськими захисниками.

Відповідна заява з’явилася на сторінці посольства у Твітері.

"Бойовики "Азову" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть", - заявили росіяни.

#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.



A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 29, 2022

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Всю вину росіяни намагалися скинути на ЗСУ.

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