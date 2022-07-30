"Ви самі будете страчені зі своїми шакалами та посольствами": офіційна заява "Азову" щодо вбивства військових в Оленівці

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські війські, здебільшого "Азовці".

Відео опублікували на офіційній сторінці полку у телеграм.

Тимчасовий виконувач обов'язків командира "Азову" наголосив, що українські військові дадуть жорстку відсіч російським окупантам за усі вчинені воєнні злочини.

"Ми розцінюємо удар по Оленівці, як акт публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни, їх ніхто не притягне до відповідальності. Тому ми "Азов" як Україна та весь цивілізований світ болісно дамо відсіч, щоб РФ це запам'ятала раз і назавжди", - сказав Надточій.

У полку також відреагували на заклик російських "дипломатів" стратити "Азовців".

"Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що вдомі повішеного про мотузку не говорять. Ви самі будете страчені зі своїми шакалами та посольствами. Все, як ви любите, з усіма довідками та печатками, за рішенням міжнародного трибуналу. Варварська недоімперія буде зруйнована. Росія думає, що вбила "Азов", стратила, але "Азов" тепер вся країна. Кожен українець буде мстити за кожного закатованого та загиблого побратима. Слава Нації", - підкреслив т.в.о. командира полку.

Нагадаємо, російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Всю вину Росія намагалися перекласти на ЗСУ.

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