Китайські винищувачі увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню

У понеділок, 1 серпня, у Тайвані в розпізнавальній зоні засобів протиповітряної оборони зафіксували літаки армії Китаю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Тайваню.

Протиповітряна оборона зафіксувала чотири винищувачі J-16, які здійснили обліт акваторії на північний захід від острова.

Тайвань у відповідь розгорнув зенітно-ракетні комплекси.

Нагадаємо, Китай оголосив про військові навчання поблизу Тайваню.

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