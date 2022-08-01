Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Китайські винищувачі увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню

Дата публікації
Перегляди
475
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Китайські винищувачі увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню

Фото: Associated Press

Тайвань у відповідь розгорнув зенітно-ракетні комплекси.

У понеділок, 1 серпня, у Тайвані в розпізнавальній зоні засобів протиповітряної оборони зафіксували літаки армії Китаю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Тайваню. 

Протиповітряна оборона зафіксувала чотири винищувачі J-16, які здійснили обліт акваторії на північний захід від острова.

Тайвань у відповідь розгорнув зенітно-ракетні комплекси.

Нагадаємо, Китай оголосив про військові навчання поблизу Тайваню.

Читайте також:

Підтримка українців: до Києва завітала спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі

Підтримка українців: до Києва завітала спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі
Наступна публікація