Китайські винищувачі увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню

Тайвань у відповідь розгорнув зенітно-ракетні комплекси.
У понеділок, 1 серпня, у Тайвані в розпізнавальній зоні засобів протиповітряної оборони зафіксували літаки армії Китаю.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Тайваню.
Протиповітряна оборона зафіксувала чотири винищувачі J-16, які здійснили обліт акваторії на північний захід від острова.
Тайвань у відповідь розгорнув зенітно-ракетні комплекси.
Нагадаємо, Китай оголосив про військові навчання поблизу Тайваню.
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